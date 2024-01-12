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"Динамо" з медобстеження футболістів розпочало підготовку до відновлення сезону

Фото: Олександр Караваєв провів 16 матчів до зимової паузи (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Основа київського "Динамо" готується до відновлення командних занять. Перша група виконавців відвідала профільних лікарів перед початком підготовки до другої частини сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

У п'ятницю завершилася новорічна відпустка "біло-синіх". Традиційне медичне тестування футболістів відбулося в одній зі столичних клінік.

У перший день медиків відвідали 15 "динамівців". Зокрема, обстеження пройшли воротарі Бущан та Ігнатенко, оборонці Вівчаренко, Дячук, Попов, Біловар, Дубінчак, півзахисники Караваєв, Андрієвський, Н. Волошин, Кабаєв, Бражко, Буяльський, Шапаренко та нападник Ванат. Друга група футболістів здасть повний спектр аналізів і відвідає фахівців завтра.

Ввечері півтора десятка виконавців вийдуть на перше тренування в новому році. На заміській базі у Віті-Литовській "Динамо" відновлюватиме фізичні кондиції недовго, оскільки невдовзі вирушить на тренувальний збір до Туреччини. Там кияни запланували зіграти 8 спарингів.

Перша частину сезону для "Динамо" склалася невдало. Кияни вилетіли з єврокубків на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись стамбульського "Бешикташу" (2:3, 0:1). Натомість у чемпіонаті України "біло-сині" програла чотири з 14-ти матчів і посідають 5-те місце в Прем'єр-лізі.

 

 

 

До слова, раніше "Динамо" оголосило список суперників на зимових зборах.

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