"Динамо" назвало спаринг-партнерів на зимових зборах: список суперників
Київське "Динамо" визначилося з переліком суперників під час підготовки до другої частини сезону 2023/24.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Незабаром "біло-сині" вийдуть з відпустки. Спершу підопічні Олександра Шовковського готуватимуться до весняної частини чемпіонату України на тренувальній базі під Києвом.
Потім "Динамо" поїде на збори до Туреччини. Там на столичний гранд чекатиме мінімум 8 спарингів. Усі суперники киян – іноземні колективи, зокрема гранди сусідніх держав. Перший контрольний поєдинок команда Шовковського проведе 26 січня проти косовського "Балкані".
Список спарингів "біло-синих" у січні-лютому 2024 року:
- "Динамо" – "Балкані", 26 січня
- "Динамо" – "Легія", 29 січня
- "Динамо" – "Пахтакор", 30 січня
- "Динамо" – "Левскі", 2 лютого
- "Динамо" – "Лієпая", 8 лютого
- "Динамо" – "Шкендія", 9 лютого
- "Динамо" – РФШ, 12 лютого
- "Динамо" – "Шериф", 17 лютого
Перша частину сезону для "Динамо" склалася невдало. Кияни вилетіли з єврокубків на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись стамбульського "Бешикташу" (2:3, 0:1). Натомість у чемпіонаті України "біло-сині" програла чотири з 14-ти матчів і посідають 5-те місце в Прем'єр-лізі.
До слова, раніше Шовковський став повноцінним керманичем "Динамо" без приставки в. о. головного тренера.
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