"Динамо" назвало спаринг-партнерів на зимових зборах: список суперників

Фото: "Біло-сині" пішли на зимову паузу з 5-го місця в УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)

Київське "Динамо" визначилося з переліком суперників під час підготовки до другої частини сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Незабаром "біло-сині" вийдуть з відпустки. Спершу підопічні Олександра Шовковського готуватимуться до весняної частини чемпіонату України на тренувальній базі під Києвом. Потім "Динамо" поїде на збори до Туреччини. Там на столичний гранд чекатиме мінімум 8 спарингів. Усі суперники киян – іноземні колективи, зокрема гранди сусідніх держав. Перший контрольний поєдинок команда Шовковського проведе 26 січня проти косовського "Балкані". Список спарингів "біло-синих" у січні-лютому 2024 року: "Динамо" – "Балкані", 26 січня

"Динамо" – "Легія", 29 січня

"Динамо" – "Пахтакор", 30 січня

"Динамо" – "Левскі", 2 лютого

"Динамо" – "Лієпая", 8 лютого

"Динамо" – "Шкендія", 9 лютого

"Динамо" – РФШ, 12 лютого

"Динамо" – "Шериф", 17 лютого Перша частину сезону для "Динамо" склалася невдало. Кияни вилетіли з єврокубків на стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, поступившись стамбульського "Бешикташу" (2:3, 0:1). Натомість у чемпіонаті України "біло-сині" програла чотири з 14-ти матчів і посідають 5-те місце в Прем'єр-лізі.