RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к возобновлению сезона

Фото: Александр Караваев провел 16 матчей до зимней паузы (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Основа киевского "Динамо" готовится к возобновлению командных занятий. Первая группа исполнителей посетила профильных врачей перед началом подготовки ко второй части сезона 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В пятницу завершился новогодний отпуск "бело-синих". Традиционное медицинское тестирование футболистов прошло в одной из столичных клиник.

В первый день медиков посетили 15 "динамовцев". В частности, обследование прошли вратари Бущан и Игнатенко, защитники Вивчаренко, Дячук, Попов, Биловар, Дубинчак, полузащитники Караваев, Андриевский, Н. Волошин, Кабаев, Бражко, Буяльский, Шапаренко и нападающий Ванат. Вторая группа футболистов сдаст полный спектр анализов и посетит специалистов завтра.

Вечером полтора десятка исполнителей выйдут на первую тренировку в новом году. На загородной базе в Вите-Литовской "Динамо" будет восстанавливать физические кондиции недолго, поскольку вскоре отправится на тренировочный сбор в Турцию. Там киевляне запланировали сыграть 8 спаррингов.

Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.

 

 

 

К слову, ранее "Динамо" объявило список соперников на зимних сборах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоУПЛЧемпионат Украины