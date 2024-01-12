"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к возобновлению сезона

В пятницу завершился новогодний отпуск "бело-синих". Традиционное медицинское тестирование футболистов прошло в одной из столичных клиник.

В первый день медиков посетили 15 "динамовцев". В частности, обследование прошли вратари Бущан и Игнатенко, защитники Вивчаренко, Дячук, Попов, Биловар, Дубинчак, полузащитники Караваев, Андриевский, Н. Волошин, Кабаев, Бражко, Буяльский, Шапаренко и нападающий Ванат. Вторая группа футболистов сдаст полный спектр анализов и посетит специалистов завтра.

Вечером полтора десятка исполнителей выйдут на первую тренировку в новом году. На загородной базе в Вите-Литовской "Динамо" будет восстанавливать физические кондиции недолго, поскольку вскоре отправится на тренировочный сбор в Турцию. Там киевляне запланировали сыграть 8 спаррингов.

Первая часть сезона для "Динамо" сложилась неудачно. Киевляне вылетели из еврокубков на стадии плей-офф квалификации Лиги конференций, уступив стамбульскому "Бешикташу" (2:3, 0:1). В чемпионате же Украины "бело-синие" проиграла четыре из 14-ти матчей и занимают 5-е место в Премьер-лиге.