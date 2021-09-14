"Динамо" матчем против "Бенфики" стартует в ЛЧ: букмекеры назвали фаворита

Киевское "Динамо" сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов поединком против португальской "Бенфики". Букмекеры небольшое преимущество отдают клубу из Португалии.

Так, на победу "Бенфики" букмекеры дают коэффициент 2.45, тогда как на "Динамо" - 3.25, на ничейный результат - 3.35.

При этом самым реальным результатом букмекеры считают результативную ничью - на это дают коэффициент 3.75. К примеру, на минимальную победу "Бенфики" либо "Динамо" дают 4.05 и 4.70 соответственно. Хотя матч не ожидается очень результативным - на то, что команды забьют 2-3 гола принимают ставки с котировкой 1.86, на 4-6 голов - уже 3.65.

В целом поединок против "Бенфики" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу называет ключевым для дальнейшей борьбы киевлян в группе.

"Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много", - сказал Луческу.

Вторит своему наставнику и капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

"Мирча Луческу нам не дает расслабиться: он постоянно повторяет, что победа хороша только тогда, когда за ней идет следующая победа. Все видели нашу группу и календарь. Все понимают, что этот матч - тот, в котором нам нужно брать очки", - добавил Сидорчук.

Главным вопросом для "Динамо" остается то, сможет ли сыграть с "Бенфикой" Виталий Буяльский. Кроме этого интригой остается позиция форварда.

"По Буяльскому я еще не принял решение, он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Зная его характер и личные качества, если он и будет играть, то на все 100%. Что касается Шкурина, ему нужно время на адаптацию, но я доволен тем, как он играет", - отметил коуч киевлян.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко - Кендзера,Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Шкурин

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт - Гримальдо - Рафа Силва, Яремчук

Где смотреть

Поединок между "Динамо" и "Бенфикой" состоится в 22:00 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.