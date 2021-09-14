ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" матчем против "Бенфики" стартует в ЛЧ: букмекеры назвали фаворита

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 12:30
"Динамо" матчем против "Бенфики" стартует в ЛЧ: букмекеры назвали фаворита Фото: игроки "Динамо" готовятся к матчу с "Бенфикой" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов поединком против португальской "Бенфики". Букмекеры небольшое преимущество отдают клубу из Португалии.

Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на матчи Лиги чемпионов.

Так, на победу "Бенфики" букмекеры дают коэффициент 2.45, тогда как на "Динамо" - 3.25, на ничейный результат - 3.35.

При этом самым реальным результатом букмекеры считают результативную ничью - на это дают коэффициент 3.75. К примеру, на минимальную победу "Бенфики" либо "Динамо" дают 4.05 и 4.70 соответственно. Хотя матч не ожидается очень результативным - на то, что команды забьют 2-3 гола принимают ставки с котировкой 1.86, на 4-6 голов - уже 3.65.

В целом поединок против "Бенфики" главный тренер "Динамо" Мирча Луческу называет ключевым для дальнейшей борьбы киевлян в группе.

"Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много", - сказал Луческу.

Вторит своему наставнику и капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук.

"Мирча Луческу нам не дает расслабиться: он постоянно повторяет, что победа хороша только тогда, когда за ней идет следующая победа. Все видели нашу группу и календарь. Все понимают, что этот матч - тот, в котором нам нужно брать очки", - добавил Сидорчук.

Главным вопросом для "Динамо" остается то, сможет ли сыграть с "Бенфикой" Виталий Буяльский. Кроме этого интригой остается позиция форварда.

"По Буяльскому я еще не принял решение, он вчера провел только первую тренировку в общей группе. Зная его характер и личные качества, если он и будет играть, то на все 100%. Что касается Шкурина, ему нужно время на адаптацию, но я доволен тем, как он играет", - отметил коуч киевлян.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко - Кендзера,Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Гармаш, Де Пена - Шкурин

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт - Гримальдо - Рафа Силва, Яремчук

Где смотреть

Поединок между "Динамо" и "Бенфикой" состоится в 22:00 в Киеве на НСК "Олимпийский". Транслироваться матч будет на платформе MEGOGO.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Бенфика Футбол Лига Чемпионов
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке