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Динамо - Мальме: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    19.09.2019 - 13:02
Динамо - Мальме: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" - "Мальме" (fcdynamo.kiev.ua)

Фахівці вважають фаворитом київський клуб

Київське "Динамо" і шведський "Мальме" зійдуться в рамках 1 туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

19 вересня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекерські компанії оцінили шанси команд здобути перемогу, окресливши "Динамо" фаворитом зустрічі. Перемогу віце-чемпіонів України оцінюють в 1,78. Тоді як на успіх гостей зі Швеції можна поставити з коефіцієнтом 4,70. На нічийний результат приймаються ставки з коефіцієнтом 3,60.

Нагадаємо, "Динамо" після поразки в 7 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ) продовжило серію без перемог до шести матчів. Подібний антирекорд клуб встановив рівно рік тому. Крім того, "біло-сині" опустились на шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

За всю історію в офіційних матчах "Динамо" і "Мальме" перетиналися лише два рази і було це ще за часів Лобановського. В 1/8 фіналу Кубка чемпіонів УЄФА 1978/1979 після нульової нічиєї в Україні шведи здобули суху перемогу на своєму полі - 2:0.

У лютому нинішнього року суперники зустрічалися у спарингу на зборі в Іспанії і не визначили переможця - 0: 0.

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