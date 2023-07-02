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"Динамо" в июле: столичный гранд анонсировал четыре спарринга в Австрии

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Воскресенье 02 июля 2023 09:59
"Динамо" в июле: столичный гранд анонсировал четыре спарринга в Австрии Фото: "Бело-синие" будут готовиться к сезону за пределами Украины (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" будет ждать серия контрольных поединков во время учебно-тренировочных сборов на австрийской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" сыграют минимум четыре спарринга во время сборов. Заграницу подопечные Мирчи Луческу отправятся в понедельник, 3 июля.

Соперниками столичного гранда станут три представителя Центральной Европы – бухарестское "Динамо" (5 июля), австрийский "Вольфсбергер" (8 июля) и швейцарский "Янг Бойз" (12 июля). Четвертым спарринг-партнером станет кипрский "Арис" из Лимассола (16 июля). Информация о времени и месте проведения матчей появится позже.

Список контрольных поединков "Динамо" в июле:

  • "Динамо" – "Динамо" Бухарест, 5 июля
  • "Динамо" – "Вольфсбергер", 8 июля
  • "Динамо" – "Янг Бойз", 12 июля
  • "Динамо" – "Арис", 16 июля

&quot;Динамо&quot; в июле: столичный гранд анонсировал четыре спарринга в Австрии

Ранее тренерский штаб "Динамо" отцепил легионеров Лонвейка и Рамадани. Низкие шансы поехать на сборы и у хавбека Дениса Гармаша. Ветеран до сих пор не договорился о новом контракте с "бело-синими".

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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