"Динамо" – "Лаціо": де дивитися матч Ліги Європи

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч "Динамо" – "Лаціо" відбудеться в німецькому Гамбурзі 25 вересня. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки загального раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – платформа MEGOGO. Орієнтовно за годину до зустрічі там розпочнеться передматчева студія.

Тренерський штаб "Динамо" заявив на турнір 30 виконавців. До списку потрапили літні новачки команди: оборонець Себальйос, хавбеки Рубчинський, Брагару, Піхальонок і форвард Герреро. Півзахисники Михайленко та Шепелєв, а також вінгер Волошин пропустять поєдинок проти "Лаціо" через ушкодження.

Турнірні шляхи команд перетиналися в двох євросезонах. На груповому етапі Ліги чемпіонів 1999/2000 римляни зуміли двічі перемогти "біло-синіх" (2:1, 1:0). Натомість в 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18 кияни вирвали нічию на виїзді (2:2), а потім поступилися "орлам" удома (0:2).