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"Динамо" – "Лаціо": де дивитися матч Ліги Європи

Гамбург, Понеділок 23 вересня 2024 11:55
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"Динамо" – "Лаціо": де дивитися матч Ліги Європи Фото: "Біло-сині" опустилися в другий єврокубок із кваліфікації Ліги чемпіонів (facebook.com/@fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" прийме римський "Лаціо" в стартовому турі основного етапу Ліги Європи 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Лаціо" відбудеться в німецькому Гамбурзі 25 вересня. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Матчі "біло-синіх" у Лізі Європи в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки загального раунду другого за рангом єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турнір – платформа MEGOGO. Орієнтовно за годину до зустрічі там розпочнеться передматчева студія.

Тренерський штаб "Динамо" заявив на турнір 30 виконавців. До списку потрапили літні новачки команди: оборонець Себальйос, хавбеки Рубчинський, Брагару, Піхальонок і форвард Герреро. Півзахисники Михайленко та Шепелєв, а також вінгер Волошин пропустять поєдинок проти "Лаціо" через ушкодження.

Турнірні шляхи команд перетиналися в двох євросезонах. На груповому етапі Ліги чемпіонів 1999/2000 римляни зуміли двічі перемогти "біло-синіх" (2:1, 1:0). Натомість в 1/16 фіналу Ліги Європи 2017/18 кияни вирвали нічию на виїзді (2:2), а потім поступилися "орлам" удома (0:2).

До слова, раніше підготували прев'ю Ліги Європи на старті основного раунду.

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