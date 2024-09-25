"Динамо" – "Лаціо": анонс матчу Ліги Європи

"Динамо" – "Лаціо"

25 вересня, 22:00, Гамбург, "Фолькспаркштадіон", трансляція на MEGOGO

Команда Олександра Шовковського розпочне виступи в другому єврокубку зі старту сезону. Через виліт після плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" змагатимуться в оновленій Лізі Європи. Кияни зіграють 8 матчів у вересні-січні та прагнуть вийти в плей-офф турніру.

Жереб був помірно прихильним до "Динамо". Турнірний підхід "біло-синіх", вочевидь, буде простим – чіплятися за очки зі сильнішими суперниками та брати максимум зі слабшими командами чи колективами такого ж рівня. Стартовий матч належить до першої категорії, хоча теперішній "Лаціо" – зовсім не гранд.

У стартових п'яти турах Серії A римляни набрали всього 7 очок. Підопічні Марко Бароні зазнали поразок від "Удінезе" та "Фіорентини" (по 1:2), а перемогли "орли" скромні "Венецію" і "Верону". "Лаціо" провів чергове дивне літо, взявши тренером 61-річного дебютанта єврокубків, та підписавши новачків без статусу зірок.

Звісно, на фоні кадрового підбору "Динамо" римляни виглядають сильнішими. Однак, проєкт Бароні в Римі лише на початковій стадії реалізації. Тож слабкими місцями "орлів" киянам цілком до снаги скористатися. Тим більше, команда Шовковського на євроарені в сезоні 2024/25 зіграла вже 6 поєдинків.

Травмовані: Шепелєв, Волошин, Михайленко (всі – "Динамо)

Під питанням: Попов – Жіго, Кастельянос

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Лаціо"

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко – Ярмоленко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв – Ванат

"Лаціо": Проведель – Ладзарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш – Гендузі, Ровелла – Ісаксен, Діа, Дзакканьї – Кастельянос

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

"Лаціо" отримав статус фаворита авансом. У процесі ж підтвердження римляни можуть зіткнутися з труднощами. "Динамо" в нинішньому стані цілком здатне завдати клопотів "орлам". Чимало залежатиме від стартових півгодини. Якщо кияни збережуть ворота недоторканними, то суттєво вирівняють шанси на підсумковий успіх. Перший же гол у виконанні команди Шовковського дозволить претендувати на позитивний результат.