Лобановський не зупинив Ерікссона: як "Динамо" жодного разу "Лаціо" не перемогло

Коротко про історію протистоянь команд на європейській арені – в підбірці РБК-Україна .

Вітчизняний гранд уперше зустрівся з "орлами" на груповому етапі Ліги чемпіонів 1999/2000. Італійська Серія A в той час перебувала в зеніті слави, а "Лаціо" прямував до другого в історії Скудетто, витративши на новачків перед сезоном півсотні мільйонів євро.

"Динамо" приїхало в Рим у другому турі після сенсаційної поразки від словенського "Марібора" (0:1). Атаки "Лаціо" виглядали переконливішими, але Шовковський впевнено діяв на лінії воріт. А в середині другого тайму сольний номер виконав Коновалов, ефектно впавши в чужому штрафному – арбітр призначив пенальті, хоча Міхайловіч зіграв у м'яч.

До позначки підійшов Ребров і впевненим ударом під стійку переграв Баллотту. Проте, пропущений м'яч із несправедливого одинадцятиметрового неабияк розгнівав римлян. Підопічні Свена-Йорана Ерікссона невдовзі видали ударну трихвилинку та повністю перевернули матч – Негро головою замкнув закидання другим темпом після кутового, а Салас із кута воротарського покарав голкіпера за невдалу гру кулаком.

Нове побачення команд припало на фінальний тур групового етапу. Римляни на той час уже забезпечили перемогу в квартеті. А от "Динамо" повинне було перемагати, щоб не залежати від результату в Леверкузені. Там місцевий "Байєр" мав прийняти "Марібор".

"Лаціо" вийшов на газон НСК "Олімпійський" в напіврезервному складі. Тим не менше, саме "орли" відкрили рахунок ще до екватору першої половини. Після навісу з правого флангу дальню стійку замкнув оборонець киян Мамедов. У власні ворота. Наступні 70+ хвилин "Динамо" безрезультатно намагалося відігратися. На щастя, "Марібор" вистояв проти "Байєра" (0:0), тож обидві команди пройшли в 2-й груповий етап.

Нова зустріч старих знайомих відбулася в сезоні 2017/18. Тепер "Лаціо" та "Динамо" очолювали підопічні Ерікссона та Лобановського – Сімоне Індзагі та Олександр Хацкевич відповідно. Шляхи ж римлян і "біло-синіх" перетнулися в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Перший матч знову прийняло Вічне місто. Головні події відбулися після перерви. Кияни несподівано відкрили рахунок на старті тайму зусиллями Циганкова, який наче за допомогою джойстика забив п'ятою. "Орли" відповіли влучним ударом Іммобіле після розрізної передачі Андерсона.

Сам бразилець незабаром і вивів "Лаціо" вперед. Атакувальний хавбек римлян отримав на вході в штрафний пас від Мілінковіча-Савіча та пробив під опорну ногу голкіперу "Динамо" Бойку. Проте, під завісу зустрічі киян розкішним дальнім ударом врятував Мораєс.

Результативна нічия на виїзді додала зайвих козирів "Динамо" перед матчем-відповіддю. Однак, у столиці України "Лаціо" забив по м'ячу в кожному з таймів і пройшов у наступний раунд.

У середині першої половини Лейва зіграв на випередження після кутового. У другому ж таймі де Врей холоднокровно розібрався в межах штрафного після чергового стандарту, отримавши пас від Феліпе. Щоправда, радість "орлів" була недовгою – римляни вилетіли від "Зальцбурга" в наступному раунді.

Отже, баланс "Динамо" проти римських "орлів" наразі негативний (+0, =1, -2). У чотирьох матчах кияни тричі програли та лише один поєдинок зуміли звести внічию. Щоправда, він був складовою двоматчевого протистояння, тож "біло-сині" завершили виступи на євроарені. Перервати смугу невдач новий призов "Динамо" намагатиметься на фактично нейтральному полі в німецькому Гамбурзі.