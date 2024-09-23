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"Динамо" – "Лацио": где смотреть матч Лиги Европы

Гамбург, Понедельник 23 сентября 2024 11:55
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"Динамо" – "Лацио": где смотреть матч Лиги Европы Фото: "Бело-синие" опустились во второй еврокубок по квалификации Лиги чемпионов (facebook.com/@fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" примет римский "Лацио" в стартовом туре основного этапа Лиги Европы 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Лацио" состоится в немецком Гамбурге 25 сентября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Зато все поединки общего раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнир – платформа MEGOGO. Ориентировочно за час до встречи там начнется предматчевая студия.

Тренерский штаб "Динамо" заявил на турнир 30 исполнителей. В список попали летние новички команды: защитник Себальос, хавбеки Рубчинский, Брагару, Пихаленок и форвард Герреро. Полузащитники Михайленко и Шепелев, а также вингер Волошин пропустят поединок против "Лацио" из-за повреждений.

Турнирные пути команд пересекались в двух евросезонах. На групповом этапе Лиги чемпионов 1999/2000 римляне сумели дважды победить "бело-синих" (2:1, 1:0). В свою очередь в 1/16 финала Лиги Европы 2017/18 киевляне вырвали ничью на выезде (2:2), а затем уступили "орлам" дома (0:2).

К слову, ранее подготовили превью Лиги Европы на старте основного раунда.

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Динамо Лига Европы Megogo Лацио
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