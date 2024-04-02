"Динамо" в квітні: повний розклад матчів українського гранда

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Біло-сині" продовжують перегони за чемпіонським титулом. Команда Олександра Шовковського йде на 4-й сходинці, набравши 41 очко. Проте, в порівнянні з трьома першими командами чемпіонату "Динамо" провело найменше матчів (19).

У другий весняний місяць на столичний гранд чекають два перенесені поєдинки та ще чотири – за графіком. Зокрема, 4 квітня "Динамо" зустрінеться з луганською "Зорею" у рамках 6-го туру, а 17 квітня протистоятиме закарпатському "Минаю" (16-й тур). Натомість матч 23-го туру проти черкаського ЛНЗ відбудеться 8 квітня.

13 квітня "динамівці" гостюватимуть в Олександрії. Зате 21 квітня "біло-сині" приймуть житомирське "Полісся" на домашній арені. Наприкінці місяця "Динамо" зустрінеться з "Дніпром-1", який наразі випереджає киян на одне очко, на виїзді (27 квітня).

Повний перелік матчів "Динамо" в квітні: