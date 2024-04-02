"Динамо" в квітні: повний розклад матчів українського гранда
Київське "Динамо" продовжить весняну частину сезону 2023/24 шістьма поєдинками в квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Біло-сині" продовжують перегони за чемпіонським титулом. Команда Олександра Шовковського йде на 4-й сходинці, набравши 41 очко. Проте, в порівнянні з трьома першими командами чемпіонату "Динамо" провело найменше матчів (19).
У другий весняний місяць на столичний гранд чекають два перенесені поєдинки та ще чотири – за графіком. Зокрема, 4 квітня "Динамо" зустрінеться з луганською "Зорею" у рамках 6-го туру, а 17 квітня протистоятиме закарпатському "Минаю" (16-й тур). Натомість матч 23-го туру проти черкаського ЛНЗ відбудеться 8 квітня.
13 квітня "динамівці" гостюватимуть в Олександрії. Зате 21 квітня "біло-сині" приймуть житомирське "Полісся" на домашній арені. Наприкінці місяця "Динамо" зустрінеться з "Дніпром-1", який наразі випереджає киян на одне очко, на виїзді (27 квітня).
Повний перелік матчів "Динамо" в квітні:
- "Зоря" – "Динамо", 4 квітня
- "Динамо" – ЛНЗ, 8 квітня
- "Олександрія" – "Динамо", 13 квітня
- "Минай" – "Динамо", 17 квітня
- "Динамо" – "Полісся", 21 квітня
- "Дніпро-1" – "Динамо", 27 квітня
До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.
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