"Динамо" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда
Киевское "Динамо" продолжит весеннюю часть сезона 2023/24 шестью поединками в апреле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Бело-синие" продолжают гонку за чемпионским титулом. Команда Александра Шовковского идет на 4-й строчке, набрав 41 очко. Однако по сравнению с тремя первыми командами чемпионата "Динамо" провело меньше матчей (19).
Во второй весенний месяц столичный гранд ждут два перенесенных поединка и еще четыре – по графику. В частности, 4 апреля "Динамо" встретится с луганской "Зарей" в рамках 6-го тура, а 17 апреля будет противостоять закарпатскому "Минаю" (16-й тур). В свою очередь матч 23-го тура против черкасского ЛНЗ состоится 8 апреля.
13 апреля "динамовцы" будут гостить в Александрии. Зато 21 апреля "бело-синие" примут житомирское "Полесье" на домашней арене. В конце месяца "Динамо" встретится с "Днепром-1", который опережает киевлян на одно очко, на выезде (27 апреля).
Полный список матчей "Динамо" в апреле:
- "Заря" – "Динамо", 4 апреля
- "Динамо" – ЛНЗ, 8 апреля
- "Александрия" – "Динамо", 13 апреля
- "Минай" – "Динамо", 17 апреля
- "Динамо" – "Полесье", 21 апреля
- "Днепр-1" – "Динамо", 27 апреля
К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ворсклу" в гостях в четырехчасовом поединке.
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