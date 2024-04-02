"Динамо" в апреле: полное расписание матчей украинского гранда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Бело-синие" продолжают гонку за чемпионским титулом. Команда Александра Шовковского идет на 4-й строчке, набрав 41 очко. Однако по сравнению с тремя первыми командами чемпионата "Динамо" провело меньше матчей (19).

Во второй весенний месяц столичный гранд ждут два перенесенных поединка и еще четыре – по графику. В частности, 4 апреля "Динамо" встретится с луганской "Зарей" в рамках 6-го тура, а 17 апреля будет противостоять закарпатскому "Минаю" (16-й тур). В свою очередь матч 23-го тура против черкасского ЛНЗ состоится 8 апреля.

13 апреля "динамовцы" будут гостить в Александрии. Зато 21 апреля "бело-синие" примут житомирское "Полесье" на домашней арене. В конце месяца "Динамо" встретится с "Днепром-1", который опережает киевлян на одно очко, на выезде (27 апреля).

Полный список матчей "Динамо" в апреле: