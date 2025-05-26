"Динамо" в кваліфікації ЛЧ: відомі всі потенційні суперники

"Динамо" – серед сіяних

Підопічні Олександра Шовковського стартують у головному єврокубковому турнірі з другого раунду відбору, проходячи "шляхом чемпіонів".

Завдяки клубному рейтингу кияни перебуватимуть серед сіяних команд, що дозволить уникнути зустрічі з більш сильними суперниками на цій стадії.

Потенційні суперники "Динамо" у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ:

"Рієка" (Хорватія)

"Жальгіріс" (Литва)

"Пафос" (Кіпр)

РФШ (Латвія)

"Зрінські" (Боснія і Герцеговина)

"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

КуПС (Фінляндія)

"Нью-Сейнтс" (Уельс)

"Дріта" (Косово)

"Брейдаблік" (Ісландія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Будучность" (Чорногорія)

Жеребкування цієї стадії заплановане на 18 червня, а матчі відбудуться 22/23 та 29/30 липня.

Що дасть киянам перемога

Зазначимо, що для потрапляння до основної сітки ЛЧ киянам треба буде подолати трьох суперників, рівень яких з кожним колом буде зростати.

Але й у разі успішного проходження другого кваліфікаційного етапу, "Динамо" вже гарантовано забезпечить собі місце в одному з єврокубкових турнірів восени. Щонайменше – у груповому етапі Ліги конференцій.