В "Динамо" коронавирусом заразились уже 13 футболистов

Защитник "Динамо" Денис Попов заразился коронавирусом. Число зараженных в киевском клубе уже достигло 13.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Центрбек киевлян получил положительный результат теста после прохождения ПЦР-тестирования в составе сборной Украины, которая в понедельник собралась для подготовки к матчам Лиги наций. Остальные игроки команды Андрея Шевченко получили отрицательные результаты тестов.

В течение предыдущих двух недель COVID-19 заболели Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Денис Гармаш, Александр Караваев, Ионуц Белуце, Георгий Цитаишвили, Никоалай Шапаренко, Миккель Дуэлунд, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Владислав Супряга.

В воскресенье "Динамо" проиграло "Шахтеру" в матче чемпионата Украины со счетом 0:3. "Горняки" сократили отставание от бело-синих до одного очка.

Сборная Украины сыграет три матча во время международного перерыва - товарищескую игру против Польши 14 ноября, а также поединки Лиги наций с Германией (14 ноября) и Испанией (17 ноября).