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У "Динамо" коронавірусом заразилися вже 13 футболістів

Автор: Роман Тверденко

Захисник "Динамо" Денис Попов заразився коронавірусом. Число заражених в київському клубі вже досягло 13.

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Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Центрбек киян отримав позитивний результат тесту після проходження ПЛР-тестування в складі збірної України, яка в понеділок зібралася для підготовки до матчів Ліги націй. Інші гравці команди Андрія Шевченка отримали негативні результати тестів.

протягом попередніх двох тижнів COVID-19 захворіли Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Іонуц Белуце, Георгій Цитаишвили, Никоалай Шапаренко, Міккель Дуэлунд, Богдан Ледньов, Володимир Шепелєв, Владислав Супряга.

У неділю "Динамо" програло "Шахтарю" в матчі чемпіонату України з рахунком 0:3. "Гірники" скоротили відставання від біло-синіх до одного очка.

Збірна України зіграє три матчі під час міжнародного перерви - товариську гру проти Польщі 14 листопада, а також поєдинки Ліги націй з Німеччиною (14 листопада) та Іспанією (17 листопада).

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