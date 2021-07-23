"Динамо" подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом

"Динамо" Киев подписало контракт с бомбардиром из Венесуэллы Эриком Рамиресом. Ранее 22-летний нападающий играл в словацком клубе "ДАК 1904".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на футбольный клуб "Динамо" Киев.
Футболист уже успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком "Динамо".
Контракт с венесуэльским нападающим подписан на пять лет.
"В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы", - говорится на сайте "Динамо" Киев.
Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" этим летом.
Напомним, что ранее "Динамо" подписало экс-полузащитника "Колоса" Антюха.