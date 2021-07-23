"Динамо" підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Раміресом

"Динамо" Київ підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Рамірес. Раніше 22-річний нападник грав в словацькому клубі "ДАК 1904".
Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на футбольний клуб "Динамо" Київ.
Футболіст вже успішно пройшов медогляд в Києві і став гравцем "Динамо".
Контракт з венесуельським нападаючим підписаний на п'ять років.
"У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 голевих передач в 35-ти матчах. Також в активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели", - йдеться у повідомленні на сайті "Динамо" Київ.
Венесуельський форвард став третім новачком "Динамо" цього літа.
Нагадаємо, що раніше "Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха.