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"Динамо" підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Раміресом

Автор: РБК-Україна

"Динамо" Київ підписало контракт з бомбардиром з Венесуели Еріком Рамірес. Раніше 22-річний нападник грав в словацькому клубі "ДАК 1904".

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на футбольний клуб "Динамо" Київ.

Футболіст вже успішно пройшов медогляд в Києві і став гравцем "Динамо".

Контракт з венесуельським нападаючим підписаний на п'ять років.

"У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 голевих передач в 35-ти матчах. Також в активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели", - йдеться у повідомленні на сайті "Динамо" Київ.

Венесуельський форвард став третім новачком "Динамо" цього літа.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" підписало екс-півзахисника "Колоса" Антюха.

Також "Динамо" орендувало форварда Шкуріна у ЦСКА.

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