"Динамо" изменило место проведения первой в новом году домашней игры

Фото: стадион имени Лобановского (Виталий Носач)

Поединок состоится не на НСК "Олимпийский"

Киевское "Динамо" объявило об изменении места проведения первой домашней игры 2020 году в рамках украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте "бело-синих".

Поединок 19 тура с полтавской "Ворсклой" состоится не на НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние поединки, а на стадионе имени Валерия Лобановского. Время игры против полтавчан остается неизменным - суббота, 22 февраля, в 17:00.

Никаких объяснений такому решению клуб не предоставляет. Киевляне были наказаны поединком при пустых трибунах, а также денежным штрафом из-за поведения их болельщиков в матче 14 туре против "Шахтера". Ранее киевлянам отказали в апелляции. Однако "Динамо" сохраняет возможность оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, именно в матче "Динамо" - "Ворскла" украинская Премьер-лига планирует впервые применить систему видеоповторов.

В нынешнем сезоне киевляне уже проводили один матч на стадионе имени Валерия Лобановского, подопечные Алексея Михайличенко в статусе гостей обыграли донецкий "Олимпик" (3:1).