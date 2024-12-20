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"Динамо" і "Шахтар" в Юнацькій лізі УЄФА зіграють з клубами-кривдниками дорослих команд

Ньйон, П'ятниця 20 грудня 2024 16:36
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"Динамо" і "Шахтар" в Юнацькій лізі УЄФА зіграють з клубами-кривдниками дорослих команд Фото: Гравці "Динамо" в Юнацькій лізі йдуть без поразок (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Андрій Костенко

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Суперників отримали і два вітчизняні колективи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій.

До 1/16 фіналу вийшли юнацькі команди київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". На цій стадії турніру кияни зіграють проти однолітків з італійської "Аталанти". А "гірники" протистоятимуть юнакам з німецького "Хоффенхайма".

Матчі відбудуться 11 та 12 лютого (наразі точні дати ігор українських команд невідомі). "Динамо" проведе свій поєдинок на умовно домашній арені. "Шахтар" – зіграє у гостях.

Цікаво, що у дорослих турнірах поточного сезону і "Аталанта", і "Хоффенхайм" зустрічалися з українськими командами, тільки навпаки: італійці з "Шахтарем", а німці – з "Динамо".

У обох випадках перемога була не на боці представників УПЛ. "Аталанта" в Лізі чемпіонів легко розібралась з "гірниками" (3:0), а "Хоффенхайм" – у Лізі Європи не залишив шансів "Динамо" (2:0). Тож, сподіваємось, молодші зможуть взяти своєрідні реванші.

&quot;Динамо&quot; і &quot;Шахтар&quot; в Юнацькій лізі УЄФА зіграють з клубами-кривдниками дорослих команд

&quot;Динамо&quot; і &quot;Шахтар&quot; в Юнацькій лізі УЄФА зіграють з клубами-кривдниками дорослих команд

Як "Динамо" і "Шахтар" грають в Юнацькій лізі

Команди йшли до 1/16 фіналу різними шляхами. "Гірники" – шляхом Ліги чемпіонів. Підопічні Олексія Бєліка зіграли шість поєдинків, з яких виграли три, один звели внічию та в двох поступились. У загальній таблиці "Шахтар" з 10-ма очками фінішував 14-м.

"Помаранчово-чорні" перемогли італійську "Болонью" (4:3), англійський "Арсенал" (1:0) та швейцарський "Янг Бойз" (3:2). Поділили очки з нідерландським ПСВ (1:1), поступилися "Аталанті" (0:3) та німецькій "Баварії" (0:2).

"Динамо" йшло шляхом національних чемпіонів. Тут кияни грали матчі на виліт. У другому колі команда Ігоря Костюка пройшла словенським "Марібор" (1:1, 3:1), а у третьому – "2 Корріку" з Косова (5:0, 4:1).

Раніше повідомили про результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

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