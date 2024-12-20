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Далі за сіткою: результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій

Ньйон, П'ятниця 20 грудня 2024 14:50
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Далі за сіткою: результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій Фото: Грецький "Олімпіакос" – чинний переможець Ліги конференцій (x.com/europaconleague)
Автор: Андрій Костенко

20 грудня в штаб квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу автоматично вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, що посіли місця з 9-го до 24-го.

Далі турнір піде за сіткою плей-оф. Команди, які закінчили лігову стадію з 9-го до 16-го місця, були сіяними. Вони зустрінуться з командами, яка посіли з 17-го до 24-го місця. Сіяні команди зіграють матч-відповідь вдома.

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 13 та 20 лютого 2025 року. Вісім клубів-переможців вийдуть до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-оф пройде 21 лютого.

Список команд, які напряму вийшли до 1/8 фіналу:

  • "Челсі" (Англія)
  • "Віторія Гімараєш" (Португалія)
  • "Фіорентина" (Італія)
  • "Рапід" (Австрія)
  • "Юргорден" (Швеція)
  • "Лугано" (Швейцарія)
  • "Легія" (Польща)
  • "Серкль Брюгге" (Бельгія)

Список пар 1/16 фіналу

  • "Гент" (Бельгія) – "Бетіс" (Іспанія)
  • "Бачка-Топола" (Сербія) – "Ягеллонія" (Польща)
  • "Целє" (Словенія) – АПОЕЛ (Кіпр)
  • "Вікінгур" (Ісландія) – "Панатінаїкос" (Греція)
  • "Борац" (Боснія і Герцеговина) – "Олімпія" (Словенія)
  • "Омонія" (Кіпр) – "Пафос" (Кіпр)
  • "Мольде" (Норвегія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)
  • "Копенгаген" (Данія) – "Хайденхайм" (Німеччина)

Раніше Андрій Лунін здобув одинадцятий трофей у складі "Реала", ставши переможцем Міжконтинентального кубка.

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