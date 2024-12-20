Далі за сіткою: результати жеребкування 1/16 Ліги конференцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Вісім найкращих команд за підсумками основного етапу автоматично вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють команди, що посіли місця з 9-го до 24-го.

Далі турнір піде за сіткою плей-оф. Команди, які закінчили лігову стадію з 9-го до 16-го місця, були сіяними. Вони зустрінуться з командами, яка посіли з 17-го до 24-го місця. Сіяні команди зіграють матч-відповідь вдома.

Матчі 1/16 фіналу відбудуться 13 та 20 лютого 2025 року. Вісім клубів-переможців вийдуть до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії та подальшої сітки плей-оф пройде 21 лютого.

Список команд, які напряму вийшли до 1/8 фіналу:

"Челсі" (Англія)

"Віторія Гімараєш" (Португалія)

"Фіорентина" (Італія)

"Рапід" (Австрія)

"Юргорден" (Швеція)

"Лугано" (Швейцарія)

"Легія" (Польща)

"Серкль Брюгге" (Бельгія)

Список пар 1/16 фіналу