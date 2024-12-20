"Динамо" и "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА сыграют с клубами-обидчиками взрослых команд

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперников получили и два отечественных коллектива.

В 1/16 финала вышли юношеские команды киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". На этой стадии турнира киевляне сыграют против сверстников из итальянской "Аталанты". А "горняки" будут противостоять юношам из немецкого "Хоффенхайма".

Матчи состоятся 11 и 12 февраля (пока точные даты игр украинских команд неизвестны). "Динамо" проведет свой поединок на условно домашней арене. "Шахтер" - сыграет в гостях.

Интересно, что во взрослых турнирах текущего сезона и "Аталанта", и "Хоффенхайм" встречались с украинскими командами, только наоборот: итальянцы с "Шахтером", а немцы - с "Динамо".

В обоих случаях победа была не на стороне представителей УПЛ. "Аталанта" в Лиге чемпионов легко разобралась с "горняками" (3:0), а "Хоффенхайм" - в Лиге Европы не оставил шансов "Динамо" (2:0). Поэтому, надеемся, младшие смогут взять своеобразные реванши.

Как "Динамо" и "Шахтер" играют в Юношеской лиге

Команды шли к 1/16 финала разными путями. "Горняки" - путем Лиги чемпионов. Подопечные Алексея Белика сыграли шесть поединков, из которых выиграли три, один свели вничью и в двух уступили. В общей таблице "Шахтер" с 10-ю очками финишировал 14-м.

"Оранжево-черные" победили итальянскую "Болонью" (4:3), английский "Арсенал" (1:0) и швейцарский "Янг Бойз" (3:2). Поделили очки с нидерландским ПСВ (1:1), уступили "Аталанте" (0:3) и немецкой "Баварии" (0:2).

"Динамо" шло по пути национальных чемпионов. Здесь киевляне играли матчи на вылет. Во втором круге команда Игоря Костюка прошла словенским "Марибор" (1:1, 3:1), а в третьем - "2 Коррику" из Косова (5:0, 4:1).