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Дебютанта УПЛ оштрафували на 400 тисяч: чи стартує клуб в УПЛ?

П'ятниця 04 липня 2025 19:56
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Дебютанта УПЛ оштрафували на 400 тисяч: чи стартує клуб в УПЛ? Гравець СК "Полтава" (фото: facebook.com/SCPoltava)
Автор: Катерина Урсатій

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати футбольний клуб СК "Полтава" на значну суму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал BurBuzz.

Новачка УПЛ оштрафували

Дисциплінарні органи асоціації довели, що клуб провів махінації під час проходження атестації для участі в УПЛ.

КДК УАФ встановив, що полтавський колектив подавав неправдиві дані, аби отримати дозвіл для участі в найвищий дивізіон.

"Наслідком цього став фінансовий штраф, який стягнуть з дебютанта елітного дивізіону. Наскільки мені відомо, йдеться про 400 тис. грн. Власне, таким є вердикт КДК УАФ", - розповів Бурбас

Що сталося?

Під час атестаційної процедури СК "Полтава" задекларував, що проводитиме домашні поєдинки на стадіоні імені Олексія Бутовського в Полтаві.

Ця інформація викликала обурення у керівництва "Ворскли", яке одразу ж заявило про її неправдивість.

Згодом полтавський клуб вирішив питання з домашньою ареною і тепер проводитиме ігри на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.

Однак, згідно з новою інформацією, проблематика полягає в тому, що новачок УПЛ заявив інфраструктуру, якою не має права користуватися.

Крім того, "Полтава" задекларувала співпрацю з жіночою командою "Атекс", яка, досі має чинний договір із "Чорноморцем".

Що відомо про СК "Полтава"

  • Клуб заснували навесні 2011 року.
  • Команда розпочала свій шлях з обласних змагань.
  • У 2021 році "Полтава" отримала професійний статус і дебютувала у Другій лізі.
  • У сезоні 2022/23 клуб скористався форс-мажорними обставинами, щоб без боротьби перейти до Першої ліги.
  • Клуб отримав право виступати в УПЛ після успішного сезону в Першій лізі.

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