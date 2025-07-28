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"Динамо" - "Хамрун Спартанс": время, дата и где смотреть игру Лиги чемпионов

Понедельник 28 июля 2025 12:08
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"Динамо" - "Хамрун Спартанс": время, дата и где смотреть игру Лиги чемпионов "Динамо" готовится к матчу в Лиге чемпионов (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Екатерина Урсатий

Киевское "Динамо" готовится к решающему матчу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 против мальтийской команды "Хамрун Спартанс".

Когда и где смотреть поединок - читайте на РБК-Украина.

Где и когда смотреть?

Во вторник, 29 июля встретятся киевская и мальтийская команды. Игра пройдет в польском городе Люблин на "Арене Люблин" и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Поединок будет транслировать телеканал 2+2, также посмотреть матч онлайн можно будет на сервисах, которые ретранслируют этот канал, в частности Киевстар ТВ, MEGOGO и Sweet.tv.

Что стоит знать?

"Бело-синие" подходят к этой встрече с убедительным преимуществом после победы 3:0 в первом матче, который состоялся на Мальте.

Киевская команда проводит подготовку к матчу в Люблине, где базируется между поединками. А предматчевая тренировка "Динамо" состоится 28 июля, и первые 15 минут будут открытыми для прессы.

Для украинского клуба это первая домашняя игра в еврокубках в этом сезоне, хоть и не в Киеве.

Кто будет судить матч?

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч из Дании во главе с 35-летним Якобом Сундбергом.

Сундберг уже знаком украинским болельщикам, ведь он работал на матче отбора к молодежному Евро-2025 между сборными U-19 Украины и Нидерландов.

Ассистентами главного арбитра будут Виктор Скитте и Джеспер Дахль, четвертый арбитр - Лассе Лабел Граагаард.

Система VAR также будет задействована. Видеоассистентом арбитра назначен Якоб Кехлет, а его помощником - Йонас Хансен.

Ожидания и форма команд

Несмотря на уверенный результат первого матча, игра киевлян оставила немало вопросов. В товарищеских встречах межсезонья команда тоже показала слабую результативность и нестабильность, одержав лишь одну победу в шести матчах.

Также фиксировались красные карточки и потери концентрации, что беспокоят болельщиков перед более серьезными соперниками на следующих этапах.

Зато "Хамрун Спартанс", который вышел в этот раунд после драматической серии пенальти с "Жальгирисом", уже создал историческое достижение для мальтийского футбола, ведь стал первой командой, прошедшей во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее писали о всех соперниках украинских клубов в квалификации еврокубков.

Также читайте о том, с кем сыграет "Динамо", если пройдет "Хамрун Спартанс".

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