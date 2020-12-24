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"Динамо" готовится к запуску своего телеканала

Автор: РБК-Украина

ФК "Динамо" (Киев) проводит плановую подготовительную работу по запуску клубного телеканала.

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В рамках подготовки динамовский канал "FC Dynamo Kyiv TV" получил официальную лицензию на вещание в украинском и зарубежном телевизионном пространстве.

Тестовое вещание "FC Dynamo Kyiv TV" начнет в начале 2021-го года.

О всех дальнейших шагах по запуску и развитию клубного телеканала будет сообщено на официальном сайте "Динамо".

Напомним, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги футбольного года. По его словам, футбол также подпал под влияние глобальной пандемии. Но, к счастью, этот вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою армию поклонников во всем мире.

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