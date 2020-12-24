ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Динамо" готується до запуску свого телеканалу

Автор: РБК-Україна

ФК "Динамо" (Київ) проводить планову підготовчу роботу по запуску клубного телеканалу.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У рамках підготовки динамівський канал "FC Dynamo Kyiv TV" отримав офіційну ліцензію на мовлення в українському та закордонному телевізійному просторі.

Тестове мовлення "FC Dynamo Kyiv TV" розпочне на початку 2021-го року.

Про всі подальші кроки щодо запуску і розвитку клубного телеканалу буде повідомлено на офіційному сайті "Динамо".

Нагадаємо, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс підбив підсумки футбольного року. За його словами, футбол також підпав під вплив глобальної пандемії. Але, на щастя, цей вид спорту подолав перешкоди і зберіг свою армію прихильників у всьому світі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Динамотелеканалы