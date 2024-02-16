"Динамо" з голом Супряги звело внічию спаринг із віце-чемпіоном Молдови

Контрольний матч

"Динамо" – "Петрокуб" – 1:1

Голи: Супряга, 29 – Плетіке, 2

Кияни проспали дебют зустрічі та пропустили швидкий м'яч. Молдовський гранд скористався стандартом – Плетіке відправив м'яч у сітку після кутового. Нещерет врятувати "біло-синіх" не зумів.

Щоб отямитися від гола "Динамо" витратило хвилин 20. Підопічні Олександра Шовковського володіли ініціативою, але діяли так повільно та прогнозовано, що голкіпер "Петрокуба" відверто нудьгував у воротах.

Тож гол киян виявився справжньою несподіванкою. На 29-й хвилині Супряга реалізував вихід віч-на-віч після закидання Дячука з власної половини. Для нападника цей забитий м'яч став першим зі зимових зборів торік.

Зрівнявши рахунок, "Динамо" знову заспокоїлося. Столичний гранд перейшов до економ-режиму, а "Петрокуб" зосередився на обороні. Після перерви на полі побільшало боротьби, зокрема і фолів. Зрештою, обидві команди змирилися з нічиєю і спокійно дочекалися фінального свистка.

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Гусєв, Дячук, Сирота, Дубінчак, Михавко, Царенко, Шапаренко, Діалло, Супряга, Беніто