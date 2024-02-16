"Динамо" с голом Супряги свело вничью спарринг с вице-чемпионом Молдовы

Контрольный матч

"Динамо" – "Петрокуб" – 1:1

Голы: Супряга, 29 – Плетике, 2

Киевляне проспали дебют встречи и пропустили быстрый мяч. Молдовский гранд воспользовался стандартом – Плетике отправил мяч в сетку после углового. Нещерет спасти "бело-синих" не сумел.

Чтобы прийти в себя от гола "Динамо" потратило минут 20. Подопечные Александра Шовковского владели инициативой, но действовали так медленно и прогнозируемо, что голкипер "Петрокуба" откровенно скучал в воротах.

Так что гол киевлян оказался настоящей неожиданностью. На 29-й минуте Супряга реализовал выход лицом к лицу после забрасывания Дячука из собственной половины. Для нападающего этот забитый мяч стал первым из зимних сборов в прошлом году.

Сравняв счет, "Динамо" снова успокоилось. Столичный гранд перешел в эконом-режим, а "Петрокуб" сосредоточился на обороне. После перерыва на поле стало больше борьбы, в том числе и фолов. В конце концов обе команды смирились с ничьей и спокойно дождались финального свистка.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Гусев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Михавко, Царенко, Шапаренко, Диалло, Супряга, Бенито