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"Динамо" с голом Супряги свело вничью спарринг с вице-чемпионом Молдовы

Фото: Владислав Супряга отличился впервые за год (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" провело против молдовского "Петрокуба" очередной неубедительный контрольный матч на турецких сборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Динамо" – "Петрокуб" – 1:1

Голы: Супряга, 29 – Плетике, 2

 

 

Киевляне проспали дебют встречи и пропустили быстрый мяч. Молдовский гранд воспользовался стандартом – Плетике отправил мяч в сетку после углового. Нещерет спасти "бело-синих" не сумел.

Чтобы прийти в себя от гола "Динамо" потратило минут 20. Подопечные Александра Шовковского владели инициативой, но действовали так медленно и прогнозируемо, что голкипер "Петрокуба" откровенно скучал в воротах.

Так что гол киевлян оказался настоящей неожиданностью. На 29-й минуте Супряга реализовал выход лицом к лицу после забрасывания Дячука из собственной половины. Для нападающего этот забитый мяч стал первым из зимних сборов в прошлом году.

Сравняв счет, "Динамо" снова успокоилось. Столичный гранд перешел в эконом-режим, а "Петрокуб" сосредоточился на обороне. После перерыва на поле стало больше борьбы, в том числе и фолов. В конце концов обе команды смирились с ничьей и спокойно дождались финального свистка.

 

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Гусев, Дячук, Сирота, Дубинчак, Михавко, Царенко, Шапаренко, Диалло, Супряга, Бенито

К слову, ранее УПЛ обнародовала график первого тура после зимней паузы.

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