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"Динамо" – "Ференцварош": УЄФА призначив фартового рефері на матч Ліги Європи

Фото: "Біло-сині" ще не здобули очки в другому за рангом єврокубку (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Шведсько-нідерландська бригада арбітрів розсудить поєдинок 4-го туру основного раунду Ліги Європи між київським "Динамо" та угорським "Ференцварошем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч "Динамо" – "Ференцварош" відбудеться в німецькому Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

39-річний швед Мохаммед Аль-Хакім буде головним рефері. Уродженець іракського Наджафа дебютував у вищому дивізіоні в 2012-му, а три роки по тому став арбітром ФІФА. Під його пильним поглядом збірна України U-19 мінімально здолала албанців у кваліфікації до Євро-2019, а молодіжка переграла Хорватію на чемпіонаті Європи-2023.

Лайнсменами будуть співвітчизники Аль-Хакіма – Фредрік Клювер і Макс-Робін Вільде. Четвертим арбітром стане швед Віктор Вольф. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме дует Пола ван Букела та Роба Діперінка з Нідерландів.

"Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Команда Олександра Шовковського стартувала з трьох поразок. Щоправда, "біло-сині" щоразу пропускають менше.

Якщо в першому турі "Динамо" розгромно поступилося римському "Лаціо" (0:3), то в другому німецький "Хоффенхайм" забив киянам лише двічі. Натомість в 3-му турі італійська "Рома" мінімально переграла "біло-синіх", а єдиний м'яч із пенальті оформив Артем Довбик.

Після поєдинку проти "Ференцвароша" підопічні Шовковського ще двічі зіграють номінально домашні матчі. 28 листопада "Динамо" зустрінеться з пльзеньською "Вікторією", а 30 січня протистоятиме латвійській РФШ.

До слова, раніше "Динамо" вдома розгромило "Інгулець" в Прем'єр-лізі.

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