"Динамо" – "Ференцварош": УЕФА назначил фартового рефери на матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится в немецком Гамбурге 7 ноября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

39-летний швед Мохаммед Аль-Хаким будет главным рефери. Уроженец иракского Наджафа дебютировал в высшем дивизионе в 2012-м, а три года спустя стал арбитром ФИФА. Под его пристальным взглядом сборная Украины U-19 минимально одолела албанцев в квалификации к Евро-2019, а молодежка обыграла Хорватию на чемпионате Европы-2023.

Лайнсменами будут соотечественники Аль-Хакима – Фредрик Клювер и Макс-Робин Вильде. Четвертым арбитром станет швед Виктор Вольф. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать дуэт Пола ван Букела и Роба Диперинка из Нидерландов.

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25

Команда Александра Шовковского стартовала с трех поражений. Правда, "бело-синие" каждый раз пропускают меньше.

Если в первом туре "Динамо" разгромно уступило римскому "Лацио" (0:3), то во втором немецкий "Хоффенхайм" забил киевлянам всего дважды. В 3-м же туре итальянская "Рома" минимально переиграла "бело-синих", а единственный мяч с пенальти оформил Артем Довбик.

После поединка против "Ференцвароша" подопечные Шовковского еще дважды сыграют номинально домашние матчи. 28 ноября "Динамо" встретится с пльзеньской "Викторией", а 30 января будет противостоять латвийской РФШ.