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"Динамо" – "Ференцварош": де дивитися матч Ліги Європи

Фото: "Біло-сині" позмагаються за першу перемогу в турнірі (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" прийме угорський "Ференцварош" у рамках 4-го туру основного раунду Ліги Європи.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Ференцварош" відбудеться в німецькому Гамбурзі 7 листопада. Поєдинок прийме "Фолькспаркштадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Матч "біло-синіх" на європейській арені в цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Натомість всі поєдинки вітчизняного гранда в основному раунді другого за рангом єврокубка на території України покаже платформа MEGOGO – офіційний транслятор турніру. Коментаторами матчу будуть Володимир Кобельков і Віталій Кравченко.

О 21-й годині розпочнеться передматчева студія. Гостями ведучих Олександри Кучеренко та Сергія Лук'яненко стануть екс-капітан "Динамо" Олександр Головко та колишній півзахисник збірної України Едуард Цихмейструк. Трансляція буде доступна в передплатах "Максимальна" та "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Команда Олександра Шовковського стартувала з трьох поразок поспіль. Кияни програли римському "Лаціо" (0:3), німецькому "Хоффенхайму" (0:2) та італійській "Ромі" (0:1). Тим часом в активі "Фраді" мінімальна перемога над французькою "Ніццою" і дві поразки.

Раніше УЄФА призначив шведа Аль-Хакіма головним арбітром поєдинку. Йому допомагатимуть трійка співвітчизників і два нідерландці. Скандинавський рефері за кар'єру двічі перетинався з українськими командами. Збірні України U-19 та U-21 здобули перемоги.

До слова, напередодні "Шахтар" із камбеком переміг "Янг Бойз" у Гельзенкірхені.

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