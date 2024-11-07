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"Динамо" – "Ференцварош": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Бело-синие" будут соревноваться за первую победу в турнире (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" примет венгерский "Ференцварош" в рамках 4-го тура основного раунда Лиги Европы.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Ференцварош" состоится в немецком Гамбурге 7 ноября. Поединок примет "Фолькспаркштадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Матч "бело-синих" на европейской арене в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все поединки отечественного гранда в основном раунде второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет платформа MEGOGO – официальный транслятор турнира. Комментаторами матча будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

В 21 часов начнется предматчевая студия. Гостями ведущих Александры Кучеренко и Сергея Лукьяненко станут экс-капитан "Динамо" Александр Головко и бывший полузащитник сборной Украины Эдуард Цихмейструк. Трансляция будет доступна в подписках "Максимальная" и "Спорт" на канале "MEGOGO Футбол Первый".

Команда Александра Шовковского стартовала с трех поражений подряд. Киевляне проиграли римскому "Лацио" (0:3), немецкому "Хоффенхайму" (0:2) и итальянской "Роме" (0:1). Тем временем в активе "Фради" минимальная победа над французской "Ниццей" и два поражения.

Ранее УЕФА назначил шведа Аль-Хакима главным арбитром поединка. Ему будут помогать тройка соотечественников и два нидерландца. Скандинавский рефери за карьеру дважды пересекался с украинскими командами. Сборные Украины U-19 и U-21 одержали победу.

К слову, накануне "Шахтер" с камбэком победил "Янг Бойз" в Гельзенкирхене.

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