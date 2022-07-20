"Динамо" – "Фенербахче": где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в польской Лодзи 20 июля. Начало поединка в 21:00. Победитель пары пройдет в следующий этап квалификации, где встретится со "Штурмом".

В цифровом вещании T2 матч не будут транслировать. В свою очередь Setanta Sports покажет поединок на собственной OTT-платформе setantasports.com. Комментировать матч будет Юрий Кириченко, обычно работающий на контрольных поединках "Динамо" на клубном YouTube-канале.

Накануне "Фенербахче" объявил заявку на первый матч против "Динамо". В список исполнителей попали 24 футболиста турецкого гранда.

Тем временем в заявку "Динамо" на квалификацию Лиги чемпионов попали 28 исполнителей. Семь из них – молодежь по списку "Б". Также вернулись в лагерь "бело-синих" легионеры Кендзера и Вербич.