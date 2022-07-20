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"Динамо" – "Фенербахче": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Основа "Динамо" перед одним зі спарингів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Трансляція поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 між київським "Динамо" та стамбульським "Фенербахче" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться в польській Лодзі 20 липня. Початок поєдинку о 21:00. Переможець пари пройде в наступний етап кваліфікації, де зустрінеться зі "Штурмом".

У цифровому мовленні T2 матч не транслюватимуть. Натомість Setanta Sports покаже поєдинок на власній OTT-платформі setantasports.com. Коментуватиме матч Юрій Кириченко, який зазвичай працює на контрольних поєдинках "Динамо" на клубному YouTube-каналі.

Напередодні "Фенербахче" оголосив заявку на перший матч проти "Динамо". До переліку виконавців потрапили 24 футболісти турецького гранда.

Тим часом до заявки "Динамо" на кваліфікацію Ліги чемпіонів потрапили 28 виконавців. Сім із них – молодь за списком "Б". Також повернулися до табору "біло-синіх" легіонери Кендзьора та Вербіч.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Динамо" та "Фенербахче" у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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