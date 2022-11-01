"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться у Кракові 3 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Британці з контори William Hill обрали фаворитом матчу "жовтих канарок". На перемогу турецького гранда приймають ставки з коефіцієнтом 1,85. Імовірний успіх "біло-синіх" оцінили балом 4,00. Навіть нічия виглядає вірогіднішою з кефом 3,70.

Футбольні оптимісти можуть закластися на вольову перемогу "Динамо". Коефіцієнт на такий підсумок – надсолідні 17,00. Натомість перспективним виглядає кеф 9,00 на впевнену перемогу "Фенербахче" (2:0).

Не вірять у потенціал українського гранда і австрійці з Bwin. "Фенербахче" став і для них фаворитом із коефіцієнтом на перемогу 1,85. Щоправда, кеф на "Динамо" став трохи нижчим – 3,90. Імовірність нічиєї оцінили балом 3,80.

Поразка "біло-синіх" у гольовому фестивалі (2:3, 2:4, 3:4 або 1:5) доволі вірогідний варіант, враховуючи коефіцієнт 11,50. Натомість віра в те, що форвард "Динамо" Артем Бєсєдін не тільки вперше в сезоні заб'є, а оформить по голу в кожному з таймів "продається" з космічним кефом 41,00.

Раніше хавбек киян Буяльський став найкращим гравцем туру УПЛ. Досвідчений українець оформив дубль проти "Кривбаса" та вирвався в лідери бомбардирських перегонів чемпіонату (7 м'ячів).