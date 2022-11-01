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"Динамо" – "Фенербахче": прогноз на матч Лиги Европы

Фото: Артем Беседин в сезоне 2022/23 еще не забивал (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В шестом туре группового этапа Лиги Европы 2022/23 киевское "Динамо" примет стамбульский "Фенербахче" на польской земле.

Какие прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" состоится в Кракове 3 ноября. Поединок примет стадион "Краковия". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Британцы из конторы William Hill выбрали фаворитом матча "желтых канареек". На победу турецкого гранда принимают ставки с коэффициентом 1,85. Вероятный успех "бело-синих" оценили баллом в 4,00. Даже ничья выглядит более вероятной с кэфом 3,70.

Футбольные оптимисты могут заложиться на волевую победу "Динамо". Коэффициент на такой результат – сверхсолидные 17,00. В то же время перспективным выглядит кэф 9,00 на уверенную победу "Фенербахче" (2:0).

Не верят в потенциал украинского гранда и австрийцы из Bwin. "Фенербахче" стал и для них фаворитом с коэффициентом победы 1,85. Правда, кэф на "Динамо" стал чуть ниже – 3,90. Вероятность ничьей оценили баллом 3,80.

Поражение "бело-синих" в голевом фестивале (2:3, 2:4, 3:4 или 1:5) довольно вероятный вариант, учитывая коэффициент 11,50. Вера же в то, что форвард "Динамо" Артем Беседин не только впервые в сезоне забьет, а оформит по голу в каждом из таймов "продается" с космическим кэфом 41,00.

Ранее хавбек киевлян Буяльский стал лучшим игроком тура УПЛ. Опытный украинец оформил дубль против "Кривбасса" и вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата (7 мячей).

К слову, тренерский штаб "Шахтера" взял на матч Лиги чемпионов против "Лейпцига" 27 футболистов.

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