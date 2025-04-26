"Динамо" в єврокубках: стало відомо, де кияни зіграють домашні матчі

Де “Динамо" гратиме матчі єврокубків

"Динамо" проведе свої номінально домашні матчі на "Арені Люблін" у Польщі. На цьому стадіоні "біло-сині" вже грали кваліфікаційні матчі Ліги чемпіонів 2024/25 - проти "Партизана", "Рейнджерса" та "Зальцбурга".

Локацію обрали, врахувавши логістичні деталі та з урахуванням підтримки численних українських фанатів.

Що відомо про "Арену Люблін"

Це сучасний стадіон, відкритий у 2014 році. Він має чотири закриті трибуни, VIP-зони, пресзал і відповідає найвищим стандартам УЄФА та Польської федерації футболу.

Фото: "Арена Люблін" (фото: facebook.com/ArenaLublin)

Рекорд відвідуваності арени було встановлено у 2021 році на матчі Кубка Польщі, який зібрав майже 15 тисяч глядачів.

Нагадаємо, через повномасштабну війну українські клуби змушені проводити єврокубкові ігри за кордоном.

Фото: "Арена Люблін" (фото: facebook.com/ArenaLublin)

У якому турнірі буде виступати "Динамо"

У сезоні 2025/26 київський клуб виступатиме в єврокубках, але точний турнір, у якому гратиме команда, наразі невідомий. Якщо підопічним Олександра Шовковського вдасться перемогти "Шахтар" і вдало зіграти заключні поєдинки чемпіонату - їх лишиться всього 4 - то, відповідно, кияни виграють чемпіонат і потраплять у Лігу чемпіонів.

Однак треба зазначити, що у такому разі "динамівці" будуть стартувати з другого кваліфікаційного раунду та повинні будуть подолати трьох суперників, щоб вийти до основного етапу найпрестижнішого клубного турніру.

У попередньому сезоні "Динамо” виступало в Лізі Європи, де не змогло вийти до плей-оф, посівши одне з останніх місць у групі.​