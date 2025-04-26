"Динамо" в еврокубках: стало известно, где киевляне сыграют домашние матчи

Где "Динамо" будет играть матчи еврокубков

"Динамо" проведет свои номинально домашние матчи на "Арене Люблин" в Польше. На этом стадионе "бело-синие" уже играли квалификационные матчи Лиги чемпионов 2024/25 - против "Партизана", "Рейнджерса" и "Зальцбурга".

Локацию выбрали, учитывая логистические детали и с учетом поддержки многочисленных украинских фанатов.

Что известно об "Арене Люблин"

Это современный стадион, открытый в 2014 году. Он имеет четыре закрытые трибуны, VIP-зоны, прессзал и соответствует самым высоким стандартам УЕФА и Польской федерации футбола.

Фото: "Арена Люблин" (фото: facebook.com/ArenaLublin)

Рекорд посещаемости арены был установлен в 2021 году на матче Кубка Польши, который собрал почти 15 тысяч зрителей.

Напомним, из-за полномасштабной войны украинские клубы вынуждены проводить еврокубковые игры за рубежом.

Фото: "Арена Люблин" (фото: facebook.com/ArenaLublin)

В каком турнире будет выступать "Динамо"

В сезоне 2025/26 киевский клуб будет выступать в еврокубках, но точный турнир, в котором будет играть команда, пока неизвестен. Если подопечным Александра Шовковского удастся победить "Шахтер" и удачно сыграть заключительные поединки чемпионата - их останется всего 4 - то, соответственно, киевляне выиграют чемпионат и попадут в Лигу чемпионов.

Однако надо отметить, что в таком случае "динамовцы" будут стартовать со второго квалификационного раунда и должны будут преодолеть трех соперников, чтобы выйти в основной этап самого престижного клубного турнира.

В предыдущем сезоне "Динамо" выступало в Лиге Европы, где не смогло выйти в плей-офф, заняв одно из последних мест в группе.