"Динамо" в еврокубках: стало известно, где киевляне сыграют домашние матчи

Киевское "Динамо" определило место проведения своих номинально домашних матчей в еврокубковом сезоне-2025/26.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного гранда.
"Динамо" проведет свои номинально домашние матчи на "Арене Люблин" в Польше. На этом стадионе "бело-синие" уже играли квалификационные матчи Лиги чемпионов 2024/25 - против "Партизана", "Рейнджерса" и "Зальцбурга".
Локацию выбрали, учитывая логистические детали и с учетом поддержки многочисленных украинских фанатов.
Это современный стадион, открытый в 2014 году. Он имеет четыре закрытые трибуны, VIP-зоны, прессзал и соответствует самым высоким стандартам УЕФА и Польской федерации футбола.
Рекорд посещаемости арены был установлен в 2021 году на матче Кубка Польши, который собрал почти 15 тысяч зрителей.
Напомним, из-за полномасштабной войны украинские клубы вынуждены проводить еврокубковые игры за рубежом.
В сезоне 2025/26 киевский клуб будет выступать в еврокубках, но точный турнир, в котором будет играть команда, пока неизвестен. Если подопечным Александра Шовковского удастся победить "Шахтер" и удачно сыграть заключительные поединки чемпионата - их останется всего 4 - то, соответственно, киевляне выиграют чемпионат и попадут в Лигу чемпионов.
Однако надо отметить, что в таком случае "динамовцы" будут стартовать со второго квалификационного раунда и должны будут преодолеть трех соперников, чтобы выйти в основной этап самого престижного клубного турнира.
В предыдущем сезоне "Динамо" выступало в Лиге Европы, где не смогло выйти в плей-офф, заняв одно из последних мест в группе.
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