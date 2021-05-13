"Динамо" в экстра-тайме вырвало победу над "Зарей" в Кубке и завоевало третий трофей в сезоне

Перед матчем фанаты "Динамо" устроили драку с правоохранителями. Как сообщает телеканал "Футбол", они пытались прорваться к болельщикам "Зари", но их оттеснили правоохранители, в связи с чем и завязалась потасовка.

Сам поединок начался также по-боевому. Уже на 7-й минуте травму в игровом эпизоде получил Миколенко. Защитник "Динамо" после контакта с Громовым неудачно упал на руку. Несколько минут медики киевлян пытались вернуть Миколенко в игру, но тот, со слезами на глазах, продолжить матч не смог. Вместо него появился Караваев.

"Динамо" больше владело мячом, но особых моментов ни киевляне, ни луганчане практически не создавали. Единственный опасный момент в первой половине на счету "бело-синих". На 38-й минуте Родригес пободался на фланге и отпасовал на Беседина, который с угла штрафной обводящим ударом пытался попасть в угол. Удар вышел не совсем в угол, но достаточно неприятно выскакивал из-под защитника "Зари". Василь свои ворота спас.

А на 41-й минуте ответили уже луганчане. После подачи со штрафного головой пробивал Фаворов, но мяч прошел выше ворот.

Вторая половина началась чуть веселее. На 55-й минуте Шапаренко отобрал мяч в центре поля, вошел через полполя в штрафную и пробил. Василь был не у дел, но мяч угодил в перекладину.

Спустя еще 7 минут "Динамо" создало еще один реальный шанс открыть счет. Цыганков накрутил защитника и отпасовал на 11 метров на набегающего Беседина. Нападающему "бело-синих" особо никто не мешал, но попасть в створ ворот он не смог.

До конца второго тайма киевляне создали еще не сколько опасных моментов, а вот "Заря" особо ничем не запомнилась. Правда, уже в добавленное время Алахьяр ворвался в штрафную и во время борьбы с Забарным упал. Иранец апеллировал к рефери о нарушении, но судья фола не заметил.

В итоге основное время так и завершилось вничью 0:0. Но еще на 30 минут луганчане были явно не готовы. Уже на старте экстра-тайма Цыганков опасно пробивал с угла штрафной, а спустя еще пару минут таки отрыл счет в матче. Родригес протянул мяч и отпасовал на линию вратарской, где игроки "Зари" упустили Цыганкова, которому оставалось лишь попасть в ворота - 1:0.

Мог Цыганков снять все вопросы о победителе под конец первого дополнительного тайма. Киевляне заработали пенальти, но автор первого гола не смог в этот раз переиграть Василя.

Во второй 15-минутке Цыганков упустил еще один убойный момент, пробив выше ворот метров с 11. Но счет в матче до конца остался прежним. В итоге "Динамо" стало 13-кратным обладателем Кубка Украины.