"Динамо" дополнило расписание контрольных матчей в июле

Элитный клуб Бельгии, финишировавший 4-м в Лиге Жупиле в сезоне 2021/22с выходом в Лигу конференций, запланировал спарринг с "Динамо". Матч состоится 15 июля в 21:00 по Киеву.

Этот контрольный поединок станет восьмым для "бело-синих" во время тренировочных сборов в Швейцарии. В календаре отечественного гранда также остались матч с "Люцерном" (9 июля) и двойная встреча с "Лионом" (12 июля).

Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне "Динамо" расписало нулевую ничью с "Янг Бойз". В основу команды Мирчи Луческу на этот поединок вернулись игроки сборной Украины и два легионера – Кендзера и Вербич.