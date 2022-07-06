UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" дополнило расписание контрольных матчей в июле

Фото: "Динамовцы" на тренировочых сборах (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Бельгийский "Антверпен" анонсировал благотворительный поединок с киевским "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Элитный клуб Бельгии, финишировавший 4-м в Лиге Жупиле в сезоне 2021/22с выходом в Лигу конференций, запланировал спарринг с "Динамо". Матч состоится 15 июля в 21:00 по Киеву.

Этот контрольный поединок станет восьмым для "бело-синих" во время тренировочных сборов в Швейцарии. В календаре отечественного гранда также остались матч с "Люцерном" (9 июля) и двойная встреча с "Лионом" (12 июля).

Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне "Динамо" расписало нулевую ничью с "Янг Бойз". В основу команды Мирчи Луческу на этот поединок вернулись игроки сборной Украины и два легионера – Кендзера и Вербич.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоАнтверпен