"Динамо" доповнило розклад контрольних матчів у липні

Елітний клуб Бельгії, який фінішував 4-м у Лізі Жупіле в сезоні 2021/22 і вийшов до Ліги конференцій, запланував спаринг із "Динамо". Матч відбудеться 15 липня о 21:00 за київським часом.

Цей контрольний поєдинок стане восьмим для "біло-синіх" під час тренувальних зборів у Швейцарії. Наразі в календарі вітчизняного гранда також залишилися матч із "Люцерном" (9 липня) та подвійна зустріч із "Ліоном" (12 липня).

Далі столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

Напередодні "Динамо" розписало нульову нічию з "Янг Бойз". До основи команди Мірчі Луческу на цей поєдинок повернулися гравці збірної України та два легіонери – Кендзьора та Вербіч.