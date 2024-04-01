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"Динамо" дограє скандальний виїзний матч проти аутсайдера в Києві

Фото: "Динамівці" переграли закарпатців у першому колі (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Перенесений поєдинок 16-го туру Прем'єр-ліги між закарпатським "Минаєм" і київським "Динамо" замість передмістя Ужгорода прийме столиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Динамо Киев от Шурика".

Матч "Минай" – "Динамо" відбудеться 17 квітня. Цей матч скандально не відбувся в грудні торік.

Поєдинок розпочався о 13:00, але був перерваний масштабною повітряною тривогою. Утім, на поле команди з укриття не повернулись. Делегат зустрічі вирішив перенести матч. До такого кроку вповноважеого УАФ спонукала не тільки затяжна пауза, а й відсутність штучного освітлення на "Минай-Арені".

"Минай" міг отримати технічну поразку за неналежну підготовку до поєдинку. Проте, в кабінетах вирішили зіграти матч навесні. На початку березня дирекція УПЛ визначила нову дату зустрічі. Та зіграти на Закарпатті командам, вочевидь, не судилося.

Напередодні лідер "Динамо" Ярмоленко повернувся на поле після багатомісячної паузи. Вінгер оформив гол у розгромі полтавської "Ворскли" (5:1). Цей забитий м'яч дозволив ветерану піднятися в топ-5 бомбардирів чемпіонату України всіх часів.

До слова, раніше "Динамо" розгромило "Ворсклу" в гостях у чотиригодинному поєдинку.

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