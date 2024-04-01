"Динамо" доиграет скандальный выездной матч против аутсайдера в Киеве

Матч "Минай" – "Динамо" состоится 17 апреля. Этот матч скандально не состоялся в декабре прошлого года.

Поединок начался в 13:00, но был прерван масштабной воздушной тревогой. Впрочем, на поле команды по укрытию не вернулись. Делегат встречи решил перенести матч. К такому шагу уполномоченного УАФ побудила не только затяжная пауза, но и отсутствие искусственного освещения на "Минай-Арене".

"Минай" мог получить техническое поражение за ненадлежащую подготовку к поединку. Однако в кабинетах решили сыграть матч весной. В начале марта дирекция УПЛ определила новую дату встречи. Но сыграть на Закарпатье командам, очевидно, было не суждено.

Накануне лидер "Динамо" Ярмоленко вернулся на поле после многомесячной паузы. Вингер оформил гол в разгроме полтавской "Ворсклы" (5:1). Этот забитый мяч позволил ветерану подняться в топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен.