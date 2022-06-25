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"Динамо" договорилось о еще двух спаррингах в Швейцарии

Новина українською →
Швейцария, Суббота 25 июня 2022 15:47
"Динамо" договорилось о еще двух спаррингах в Швейцарии Фото: Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В рамках подготовки к новому сезону киевское "Динамо" договорилось об очередных контрольных поединках с именитыми соперниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" определились с еще двумя соперниками на сборах в Швейцарии. Столичный гранд встретится со "Сьоном" и "Янг Бойз".

С первым оппонентом "Динамо" сыграет 2 июля (начало – в 20:00 по Киеву). Со вторым – 5 июля (матч начнется в 19:30 по Киеву). Перед спаррингами против "Сьона" и "Янг Бойз" киевляне встретятся со швейцарскими "Ивердоном" и "Лозанной".

На этой неделе "Динамо" анонсировало спарринг с "Лионом" двумя составами. Контрольный поединок состоится 12 июля в рамках подготовки "бело-синих" к сезону 2022/23.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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