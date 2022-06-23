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"Динамо" анонсировало двойной спарринг с грандом Франции

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Четверг 23 июня 2022 16:41
"Динамо" анонсировало двойной спарринг с грандом Франции
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Динамо" договорилось о встрече с французским "Лионом" двумя составами во время тренировочного сбора в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Семикратный чемпион Франции стал очередным соперником "бело-синих" в рамках подготовки к новому сезону. Матчи с "ткачами" запланированы на 12 июля.

"Команда сыграет между собой два матча двумя составами во вторник, 12 июля. Первая встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, вторая – в 22:00. Обе товарищеские встречи состоятся на "Стад Пьер Раджон" в Бургуен-Жалье" , – говорится в сообщении.

"Лион" стал третьим соперником отечественного гранда перед квалификацией Лиги чемпионов. Ранее киевляне договорились о товарищеских матчах со швейцарскими "Ивердоном" и "Лозанной".

Накануне делегация киевского "Динамо" прибыла в румынскую коммуну Снагов. Там на местной олимпийской базе первая команда будет тренироваться несколько дней до вылета на сборы в Швейцарию.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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