"Динамо" в дербі Києва розтрощило "Оболонь" і залишилося лідером УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Оболонь" – "Динамо" – 1:5

Голи: Михавко, 52 (автогол) – Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пенальті), 30, Караваєв, 49, Бражко, 73

"Біло-сині" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Кіпер "пивоварів" Федорівський вже на 6-й хвилині змушений був попрацювати після удару Ваната головою. А на 11-й "Динамо" вийшло вперед – Шапаренко в центрі штрафного зреагував на рикошет після прострілу Ваната й спрямумав м'яч у сітку.

"Оболонь" відповіла ударом Таранухи з відскоку в руки Бущану. Та далі підопічні Олександра Шовковського почали накочувати на володіння Федорівського нові хвилі атак, раз у раз ловлячи аутсайдера на невдалих спробах створити штучний офсайд. Один із таких епізодів завершився фолом Дубка проти Ваната, а сам постраждалий упевнено виконав одинадцятиметровий.

Ще за кілька хвилин форвард "Динамо" не переграв Федорівського після навісу Караваєва. Та на 30-й хвилині воротар "пивоварів" змушений був утретє витягувати м'яч із власних воріт. Ванат знову втік після передачі з глибини та реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

На 37-й невтомний нападник "біло-синіх" замахнувся на хет-трик. Після перехоплення Попова він знову виграв забіг на чужій половині, прокинув повз Федорівського, але пробив у стійку. Зате Буяльський не переграв голкіпера головою після подачі Дубінчака.

На старті другої половини "Оболонь" спробувала огризнутися – Черненко з кутового закрутив у дальній кут, але Бущан встиг зреагувати. "Динамо" відповіло четвертим голом. Цього разу Караваєв завершив контратаку "біло-синіх" після роботи в пресингу Кабаєва.

Лише після цього команда Шовковського дозволила "пивоварам" розмочити рахунок. Допоміг номінальним господарям стандарт. Підопічні Сергія Шищенка швидко розіграли штрафний на правому фланзі, Блізніченко виконав простріл, а Михавко на ближній стійці зрізав м'яч у власні ворота – 1:4.

Цей успіх "Оболоні", однак, виявився локальним. "Біло-сині" продовжили контролювати перебіг подій, а на 73-й хвилині оформили п'ятий забитий м'яч. Шапаренко з лівого флангу віддав до півкола штрафного на Бражка, а той зі середньої дистанції пробив низом під стійку.

Фінальні 20 хвилин перетворилися на формальність. Цифри на табло більше не змінилися, тож "Динамо" відновило лідерство в УПЛ. Столичний гранд набрав 25 очок. Тим часом "Оболонь" йде на передостанній сходинці в турнірній таблиці (5 пунктів).