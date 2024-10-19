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"Динамо" в дерби Киева разгромило "Оболонь" и осталось лидером УПЛ

Фото: Денис Попов (слева) стал оплотом надежности (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Столичное "Динамо" уверенно обыграло киевскую "Оболонь" в 10-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Оболонь" – "Динамо" – 1:5

Голы: Михавко, 52 (автогол) – Шапаренко, 11, Ванат, 21 (пенальти), 30, Караваев, 49, Бражко, 73

 

"Бело-синие" взяли мяч под контроль с первых минут. Кипер "пивоваров" Федоривский уже на 6-й минуте вынужден был поработать после удара Ваната головой. А на 11-й "Динамо" вышло вперед – Шапаренко в центре штрафной среагировал на рикошет после прострела Ваната и отправил мяч в сетку.

"Оболонь" ответила ударом Таранухи с отскока в руки Бущану. Но дальше подопечные Александра Шовковского начали накатывать на владение Федоривского новые волны атак, то и дело ловя аутсайдера на неудачных попытках создать искусственный офсайд. Один из таких эпизодов завершился фолом Дубко против Ваната, а сам пострадавший уверенно исполнил одиннадцатиметровый.

Еще через несколько минут форвард "Динамо" не переиграл Федоривского после навеса Караваева. Но на 30-й минуте вратарь "пивоваров" вынужден был в третий раз вытаскивать мяч из собственных ворот. Ванат снова сбежал после передачи из глубины и реализовал выход один на один с кипером.

На 37-й неутомимый нападающий "бело-синих" замахнулся на хет-трик. После перехвата Попова он снова выиграл забег на чужой половине, пробросил мимо Федоривского, но пробил в штангу. Зато Буяльский не переиграл голкипера головой после подачи Дубинчака.

На старте второй половины "Оболонь" попыталась огрызнуться – Черненко с углового закрутил в дальний угол, но Бущан успел среагировать. "Динамо" ответило четвертым голом. В этот раз Караваев завершил контратаку "бело-синих" после работы в прессинге Кабаева.

Только после этого команда Шовковского позволила "пивоварам" размочить счет. Помог номинальным хозяевам стандарт. Подопечные Сергея Шищенко быстро разыграли штрафной на правом фланге, Близниченко выполнил прострел, а Михавко на ближней штанге срезал мяч в свои ворота – 1:4.

Этот успех "Оболони", однако, оказался локальным. "Бело-синие" продолжили контролировать ход событий, а на 73-й минуте оформили пятый забитый мяч. Шапаренко с левого фланга отдал в полукруг штрафной на Бражко, а тот со средней дистанции пробил низом под штангу.

Финальные 20 минут превратились в формальность. Цифры на табло больше не изменились, поэтому "Динамо" возобновило лидерство в УПЛ. Столичный гранд набрал 25 очков. Тем временем "Оболонь" идет на предпоследней строчке в турнирной таблице (5 пунктов).

К слову, ранее "Александрия" минимально одолела "Ворсклу" на домашней арене.

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