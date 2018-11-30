"Динамо" будет сеянным на жеребьевке плей-офф Лиги Европы

Фото: "Динамо" гарантировало себе досрочную победу в группе ЛЕ (facebook.com/fcdynamoua)

Киевляне гарантировали себе досрочную победу в группе

Киевское "Динамо" будет в числе сеянных при жеребьевке плей-офф Лиги Европы. Как сообщается в Twitter УЕФА, всего 13 команд обеспечили себе выход в 1/16 финала турнира.

Кроме "бело-синих", точно будут сеянными "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (РФ), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия) и "Челси" (Англия).

Среди несеянных пока известно, что будут "Фенербахче" (Турция), "Спортинг" (Португалия) и "Лацио" (Италия).

Пока неизвестно, какой статус получат "Байер" (Германия), "Бетис" (Испания) и "Цюрих" (Швейцария), которые еще не обеспечили себе определенное место в группе, но уже гарантировали себе место в плей-офф.

Также ранее определились три команды, которые по итогам группового турнира Лиги чемпионов займут третье место и сыграют весной в Лиге Европы: "Брюгге" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия) и "Валенсия" (Испания).