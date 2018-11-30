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"Динамо" буде сіяним на жеребкуванні плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт    30.11.2018 - 09:41
"Динамо" буде сіяним на жеребкуванні плей-офф Ліги Європи
Фото: "Динамо" гарантувало собі дострокову перемогу в групі ЛЄ (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни гарантували собі дострокову перемогу в групі

Київське "Динамо" буде серед сіяних під час жеребкування плей-офф Ліги Європи. Як повідомляється в Twitter УЄФА, всього 13 команд забезпечили собі вихід в 1/16 фіналу турніру.

Крім "біло-синіх", точно будуть сіяними "Ред Булл Зальцбург" (Австрія), "Зеніт" (РФ), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Арсенал" (Англія), "Айнтрахт" (Німеччина) і "Челсі "(Англія).

Серед несіяних поки відомо, що будуть "Фенербахче" (Туреччина), "Спортинг" (Португалія) і "Лаціо" (Італія).

Поки невідомо, який статус отримають "Байєр" (Німеччина), "Бетіс" (Іспанія) і "Цюріх" (Швейцарія), які ще не забезпечили собі певне місце в групі, але вже гарантували собі місце в плей-офф.

Також раніше визначилися три команди, які за підсумками групового турніру Ліги чемпіонів займуть третє місце і зіграють навесні в Лізі Європи: "Брюгге" (Бельгія), "Бенфіка" (Португалія) і "Валенсія" (Іспанія).

Сім команд гарантували вихід в плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося "Олександрії" і опустилось на 3 місце в УПЛ
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