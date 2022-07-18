"Динамо" будет играть с грандом Австрии в случае победы над "Фенербахче": все пары Лиги чемпионов

В случае победы над турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом" из Граца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.
Вице-чемпион Австрии стал потенциальным соперником "Динамо". "Бело-синим" для встречи со "Штурмом" предстоит одолеть турецкий гранд в двухматчевом противостоянии (20 и 27 июля).
Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23:
Первые матчи этой стадии сыграют 2-3 августа. Ответные матчи запланированы на 9 августа. Победители 3-го квалификационного раунда выйдут в плей-офф квалификации, где определят 6 обладателей путевок в групповой этап еврокубка.
Если же "Динамо" не пройдет "Фенербахче", то опустится в Лигу Европы. Там неудачник противостояния начнет борьбу за трофей с 3-го квалификационного раунда. Соперником станет чешский "Словацко".
Накануне "Динамо" объявило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". В список исполнителей попали 28 футболистов.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.