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"Динамо" будет играть с грандом Австрии в случае победы над "Фенербахче": все пары Лиги чемпионов

Фото: "Штурм" будет ждать соперника в 3-м раунде квалификации (sksturm.at)
Автор: Антон Федорцив

В случае победы над турецким "Фенербахче" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом" из Граца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Вице-чемпион Австрии стал потенциальным соперником "Динамо". "Бело-синим" для встречи со "Штурмом" предстоит одолеть турецкий гранд в двухматчевом противостоянии (20 и 27 июля).

Все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23:

  • "Маккаби" (Хайфа)/"Олимпиакос" – "Аполлон"
  • "Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"
  • "Лудогорец"/"Шэмрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупи"
  • "Марибор"/"Шериф" – ХИК/"Виктория Пльзень"
  • "Линфилд"/"Буде-Глимт" – "Жальгирис"/"Мальме"
  • "Црвена Звезда" – "Пюник"/"Дюделанж"
  • "Монако" – ПСВ
  • "Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"
  • "Унион Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"
  • "Бенфика"/"Митьюлланд" – АЕК (Ларнака)


Первые матчи этой стадии сыграют 2-3 августа. Ответные матчи запланированы на 9 августа. Победители 3-го квалификационного раунда выйдут в плей-офф квалификации, где определят 6 обладателей путевок в групповой этап еврокубка.

Если же "Динамо" не пройдет "Фенербахче", то опустится в Лигу Европы. Там неудачник противостояния начнет борьбу за трофей с 3-го квалификационного раунда. Соперником станет чешский "Словацко".

Накануне "Динамо" объявило заявку на матчи квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче". В список исполнителей попали 28 футболистов.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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