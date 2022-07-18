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"Динамо" гратиме з грандом Австрії в разі перемоги над "Фенербахче": всі пари Ліги чемпіонів

Фото: "Штурм" чекатиме на суперника в 3-му раунді кваліфікації (sksturm.at)
Автор: Антон Федорців

У разі перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Штурмом" із Граца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Віце-чемпіон Австрії став потенційним суперником "Динамо". "Біло-синім" для зустрічі з "Штурмом" потрібно здолати турецький гранд у двоматчевому протистоянні (20 і 27 липня).

Усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23:

  • "Маккабі" (Хайфа)/"Олімпіакос" – "Аполлон"
  • "Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"
  • "Лудогорець"/"Шемрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупі"
  • "Марібор"/"Шериф" – ХІК/"Вікторія Пльзень"
  • "Лінфілд"/"Буде-Глімт" – "Жальгіріс"/"Мальме"
  • "Црвена Звезда" – "Пюнік"/"Дюделанж"
  • "Монако" – ПСВ
  • "Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"
  • "Уніон Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"
  • "Бенфіка"/"Міттьюлланд" – АЕК (Ларнака)

Перші матчі цієї стадії зіграють 2-3 серпня. Матчі-відповіді натомість заплановані на 9 серпня. Переможці 3-го кваліфікаційного раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де визначать 6 володарів путівок у груповий етап єврокубка.

Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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